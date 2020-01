Paura in centro storico: crolla un pezzo di cornicione, intervengono i vigili del fuoco

Paura nel tardo pomeriggio vi venerdì in centro storico a Padova dove si è verificato il parziale crollo di un pezzo di cornicione in via Gorizia, la strada che da piazzetta Pedrocchi porta in via Marsilio da Padova all'altezza del civico 9 davanti al negozio Intimissimi. Stando alle prime informazioni verso le 18.30 improvvisamente sarebbero caduti dei calcinacci da un balconcino al secondo piano vicino al motore di un condizionatore, fortunatamente senza colpire nessuno.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune verifiche sulla stabilità dell'edificio con l'ausilio dell'autoscala. Anche la polizia locale ha transennato l'area, evidando che i curiosi si avvicino.