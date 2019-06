Crolla il poggiolo della canonica durante la manutenzione: tre persone ferite

Tre feriti, di cui due trasportati in ospedale: questo l'esito dell'improvviso crollo del poggiolo di un terrazzo presso la canonica di Pontevigodarzere.

I fatti

È successo nel pomeriggio di martedì 4 giugno presso la canonica della Chiesa San Giovanni Battista in via Pontevigodarzere a Padova: alle ore 17 circa i vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta della balaustra in cemento di un poggiolo, che ha causato tre feriti. Due persone sono cadute dal terrazzio per il cedimento del manufatto, rovinando addosso parzialmente a una terza persona che si trovava in strada. I tre feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118 e due di loro sono stati portati in ospedale: uno ha riportato un trauma cranico, l'altro lievi escoriazioni. I vigili del fuoco presenti (con loro anche il funzionario di guardia) stanno ora facendo dei controlli sulla stabilità del poggiolo e sulle cause del cedimento.

(Notizia in aggiornamento)