Crolla il soffitto di un'abitazione: anziani sfollati, settantenne all'ospedale

Dramma sfiorato poco dopo le 16 di lunedì in via Leonardo Emo Capodilista, nel quartiere Madonna Pellegrina a ridosso di via Giordano Bruno e via Andrea Costa.

Il crollo

Al primo dei due piani di una villetta una porzione di solaio è crollata mentre in casa si trovavano i due inquilini, una coppia di coniugi pensionati. A chiamare i soccorsi è stato il marito, chiedendo aiuto per la moglie 76enne che essendo invalida è costretta a letto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma l'anziana a scopo precauzionale è stata trasferita al pronto soccorso del policlinico a causa del forte shock provocato dallo spavento. Le sue condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.

Le verifiche

Lungo e complesso il lavoro affidato ai pompieri, che fino a sera sono stati impegnati nelle operazioni di controllo per mettere in sicurezza la struttura con l'ausilio di un'autogru. Alle 20 l'appartamento è stato dichiarato inagibile e, in attesa delle dimissioni dell'anziana, i due coniugi si stanno organizzando per passare la notte in una struttura alberghiera o da qualche conoscente. Resta da accertare la causa del crollo e non si esclude che una parte possano averla giocata le forti precipitazioni degli ultimi giorni, che potrebbero aver causato un'infiltrazione. Ad assistere alle operazioni ed eseguire i rilievi del caso anche i carabinieri.