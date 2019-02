Crolla una parte di tetto: paura in un istituto superiore, lezioni sospese

Tragedia sfiorata in un istituto superiore della provincia di Padova: una parte di tetto è crollata prima dell'inizio delle lezioni, che sono state immediatamente sospese.

Il crollo

È accaduto nella sede succursale dell'istituto professionale statale per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "Pietro d'Abano", in via Appia Monterosso ad Abano Terme: sul tetto si è aperto uno squarcio di circa 10-12 metri, ma i materiali sono fortunatamente finiti sul sottotetto. Nessun ferito, sul posto i carabinieri e il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui.

Le prime reazioni

Queste le prime dichiarazioni di Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «Il crollo sembra risalire a ieri sera. Siamo intervenuti con i tecnici della Provincia, non dovrebbe essere un problema strutturale bensì il cedimento di una falda di riporto di una parte del tetto. Al più presto ripareremo il danno, così come faremo una valutazione dell'intero complesso dell'istituto alberghiero. I ragazzi oggi sono stati lasciati per precauzione a casa ma domani penso che ritorneranno regolarmente a scuola anche perché non è una problematica che riguarda le aule ma il tetto e il sottotetto. Qualora comunque ci servissero nuove aule abbiamo già parlato col Comune di Abano Terme. Metteremo in sicurezza tutto il tetto, non lasciamo nulla al caso»,

(Notizia in aggiornamento)