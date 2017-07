Fiocco rosa e azzuro al Parco Valcorba, concorso flash:"Aiutateci a trovare un nome"

La cicogna ha portato due nuovi cuccioli al Parco Faunistico Valcorba, a Pozzonovo.

CONCORSO FLASH. Si tratta di una femmina di antilope Sitatunga e un maschietto di Varecia variegata, un esemplare di lemure. A tal proposito dal giardino zoologico è nato un concorso flash per dare un nome a questi due cuccioli. Il concorso scade venerdì 28 luglio e in palio un ingresso omaggio al Parco. Per poter partecipare basta scrivere per primo il nome sul post Facebook del parco faunistico.

TOTO NOME. In attesa della chiusura del concorso impazza il toto nome. Per la cucciola di antilope: Venus, Antilla, Missy, Rubina, Frolla, solo per citarne alcuni mentre per il maschietto di lemure: Carboncino, Cenere, Burro, Zandi, Fiocco e tanti altri.