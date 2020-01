Cultura della legalità, i carabinieri tra i banchi di scuola contro bullismo e "sballo"

Riprende il ciclo di incontri nelle scuole del territorio promosso dall'Arma padovana e in particolare dalla compagnia dei carabinieri di Abano Terme che martedì mattina ha incontrato gli studenti dell'Enaip di Conselve.

L'incontro

In via Verdi gli alunni delle classi seconde hanno assistito alla visita del tenente colonnello Marco Turrini nel corso di un incontro particolarmente partecipato. Temi centrali sono stati i maggiori rischi a cui gli adolescenti sono esposti, in particolare quelli legati al web e al consumo di alcol e stupefacenti nell'ambito della promozione della cultura della legalità tra gli adulti di domani. Il comandante, insieme al luogotenente Ferracane della stazione dei carabinieri di Conselve, ha illustrato ai giovani le molteplici insidie che avvolgono atti gravissimi come il bullismo e il cyberbullismo, rispondendo alle tantissime domande e curiosità da parte degli studenti e dei docenti.