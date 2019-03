Bullismo e rischi di internet, i militari dell'Arma incontrano gli studenti in classe

I carabinieri della compagnia di Abano Terme portano avanti il loro impegno nelle scuole del territorio per portare tra i giovani studenti cultura e informazione su temi sensibili.

I protagonisti

Doppio incontro mercoledì mattina per i militari della stazione di Abano che hanno fatto visita alla scuola media Alfieri di Bagnoli di Sopra e alla Marconi di Anguillara. In entrambe le sedi la dirigenza scolastica e gli insegnanti hanno permesso a circa cinquanta ragazzi di incontrare i carabinieri. A condurre le conferenze è stato il tenente Luigi Troiano, comandante del Nucleo operativo e radiomobile. Fulcro degli incontri sono stati bullismo e cyberbullismo oltre ai rischi rappresentati da un uso incontrollato del web. Argomenti che già nelle tappe precedenti avevano suscitato grande interesse da parte degli alunni, tra gli 11 e 14 anni. Una fascia d'età particolarmente sensibile ed esposta ai pericoli di un uso di internet sempre più diffuso anche nei bambini e per questo scelta dall'Arma per diffondere la cultura della legalità tra gli "adulti di domani".