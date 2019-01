Cultura della legalità, l'Arma incontra le scuole: al Marconi si parla di cyber bullismo

Riprende anche nel nuovo anno scolastico la collaborazione tra l’Arma dei carabinieri e le scuole della città per diffondre nelle giovani generazioni le cultura della legalità.

L'incontro

Mercoledì mattina il comandante della compagnia dei carabinieri di Padova, tenente colonnello Antonello Sini, ha incontrato undici classi dell’istituto Marconi, per una serie di conferenze che hanno interessato circa 350 studenti delle classi prime. Gli argomenti trattati riguardano la diffusione della legalità e in particolare il mondo e le dinamiche del cyber bullismo, che hanno riscontrato grandissimo interesse e attenzione nei ragazzi. Analoghi incontri saranno svolti anche in altri istituti di Padova e della provincia allo scopo di diffondere tra i più giovani i principi della legalità del rispetto delle norme e di civile convivenza sociale.