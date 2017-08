Vandalismi a scuola, al parco e in piscina: denunciati sette baby bulli della Bassa

Giovani, tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni, che forse per noia o per quello che ritenevano un divertimento, hanno danneggiato in tre distinti episodi una scuola media, un parco giochi e una piscina. Tutti sono stati denunciati per danneggiamento aggravato.

LA SCUOLA. La baby gang era formata da quattro sedicenni e due quindicenni di cui due di origini marocchine ma residenti nella Bassa Padovana, che sono accusati per gli atti di vandalismo commessi tra maggio e luglio. Il primo episodio risale al 28 maggio scorso, quando i sei sono entrati da una porta secondaria della scuola Silvio Pellico di via 25 aprile a Megliadino San Vitale, sfondandola. Una volta all’interno dell’edificio hanno danneggiato le tubature e rotto alcune sedie della palestra.

PARCO E PISCINA. Il 29 giugno hanno preso di mira i lampioni di un parco giochi sempre a Megliadino, dove hanno lanciato sassi e distrutto l’illuminazione pubblica. Lo scorso 11 luglio poi, mentre stavano trascorrendo alcune ore nella piscina comunale di Casale di Scodosia, hanno danneggiato gli armadietti all’interno dello spogliatoio. Tutti sono stati denunciati dai carabinieri di Santa Margherita d’Adige.