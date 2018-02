Danni e gomme tagliate, continua l'incubo per le automobili in sosta in zona industriale

Altri episodi di danneggiamento alle auto in sosta nella zona sud della città. Ieri l'avviso della polizia rivolto a chi posteggia tra via Longhin e via Venezia.

L'intervento

Alle 16.30 di giovedì le volanti della polizia sono intervenute in corso Stati Uniti, dove sono stati riscontrati diversi danneggiamenti alle automobili parcheggiate. In particolare a due delle vetture in sosta sono state tagliate le gomme.

L'appello

Ieri gli agenti avevano diramato un avviso ai cittadini che parcheggiano abitualmente in zona, invitando alla prudenza e a non lasciare in macchina oggetti di valore.