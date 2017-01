Massanzago, vetrine dei negozi e auto danneggiate nella notte: preso il "vandalo"

Venerdì mattina, i carabinieri della stazione di Trebaseleghe, al termine di un'attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà E.C.J., cittadino austriaco di 48 anni, in Italia senza fissa dimora e pregiudicato, per il reato di danneggiamento aggravato.

I FATTI. L'uomo, infatti, la notte del 3 gennaio scorso, con un utensile appuntito, aveva danneggiato le vetrate di diversi esercizi commerciali presenti a Massanzago in via Giovanni XXIII, nonché alcune auto, in sosta sulla stessa strada. Le indagini hanno portato i militari a ritenere il 48enne responsabile dei fatti. Di qui la denuncia.