Vandali in azione contro i furgoni che utilizza Amazon: una ventina i mezzi danneggiati

Sembra a tutti gli effetti Amazon il bersaglio dei vandalismi che si sono perpetrati la notte tra domenica e lunedì in un parcheggio di Vigonza dove vengono lasciati in sosta nel fine settimana alcuni furgoni che servono per le consegne.

L'episodio

Stando a quanto raccolto dai carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza, qualcuno, nel weekend, ha tagliato con una lama i pneumatici di una ventina di mezzi che erano parcheggiati in via Francia. Si tratta di camioncini noleggiati dper la consegna merci dalla società e-commerce leader mondiale della vendita on line che ha appalato il servizio alla società milanese Professional Solution. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Padova che dovranno chiarire se si sia trattato di un atto rivolto ad Amazon o piuttosto se i malintenzionati abbiano vandalizzato i mezzi per altri motivi.