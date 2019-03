Schiaffeggia una donna, spinge una ciclista e danneggia due auto: pomeriggio di follia a Padova

Un autentico raptus di follia: un uomo ha seminato il panico a Padova ed è stato denunciato per danneggiamento.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdì 15 marzo nei pressi di piazzale Santa Croce: la volante della polizia è intervenuta in via Marco Polo dopo la segnalazione di un individuo che aveva danneggiato due autovetture in sosta, scagliando un sasso contro una Land Rover e una Subaru. Ma non è stato l'unico atto ostile compiuto: lo stesso soggetto, seguito da un testimone, mentre camminava aveva infatti colpito con uno schiaffo una passante di 59 anni e aveva spinto una ragazza in bicicletta, facendola cadere a terra. La giovane, però, si era rialzata e allontanata prima dell’arrivo degli agenti. Una volta fermato, i poliziotti hanno accertato che l’autore dei fatti è affetto da disturbi psichici, per i quali risulta in cura presso un centro di salute mentale. L’uomo è stato indagato in stato di libertà per danneggiamento.