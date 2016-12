Danneggia i finestrini delle automobili in sosta: 27enne incastrato dalle immagini

Ha rotto i finestrini di diverse automobili in sosta in via Istria a Padova ma è stato catturato grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza.



SCOPERTO. A finire nei guai A. M. G., 27enne di origine nigeriana: il malvivente ha spaccato le vetrate delle portiere e ha tentato di fuggire ma i carabinieri dopo aver visionato i filmati sono riusciti a incastrarlo. E' stato denunciato per danneggiamento aggravato.