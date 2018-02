Dà in escandescenze al bar con la fidanzata e spunta un coltello: era evaso dai domiciliari

Tensione giovedì in un locale di corso del Popolo, con una coppia che reagisce a un controllo della polizia. L'uomo, campano ma residente a Padova, era scappato dai domiciliari e si trovava al bar con la compagna.

L'identificazione

Gli agenti in servizio nella zona della stazione hanno individuato in un bar un 40enne napoletano, evaso dagli arresti domiciliari, e la sua fidanzata 25enne. Dopo l'ingresso dei poliziotti nell'esercizio pubblico, la coppia ha dato evidenti segni di agitazione. La ragazza in particolare ha inveito contro gli agenti e ha infranto con un pugno una delle vetrine, mentre l'uomo ha sfoderato un coltello.

Le denunce

Riportata sotto controllo la situazione, il napoletano è stato denunciato per evasione e per porto abusivo di armi, la fidanzata invece ha rimediato una denuncia per danneggiamento aggravato.