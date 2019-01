Far West al supermercato: bottigliate nel parcheggio, uno dei litiganti finge un malore

Oltre ai carabinieri intervenuti per una doppia lite nell'Alta, anche la polizia è stata impegnata nel sedare un furioso diverbio andato in scena in un quartiere periferico del capoluogo.

Insulti e bottigliate

L'esplosione di rabbia si è svolta lunedì nel parcheggio del centro commerciale La Corte a Mortise, fuori dal supermercato Famila. Dopo la spesa due clienti hanno avuto un diverbio per motivi futili, ma la discussione è ben presto degenerata davanti agli occhi attoniti dei tanti testimoni. Un 45enne padovano e un 39enne di Caltanissetta, dopo essersi coperti di insulti, sono passati alle vie di fatto lanciandosi contro delle bottiglie in vetro.

Il finto malore

A quel punto è stata chiamata la polizia e all'arrivo della volante il padovano ha riferito di sentirsi molto male. Ha chiesto l'arrivo di un'ambulanza, che lo ha portato al pronto soccorso. Ai medici è però bastata un'occhiata per scoprire che la sua salute era ottima e che aveva semplicemente finto un malore, forse per far incolpare il rivale. Trucchetto non riuscito, perché sia lui che il siciliano sono stati denunciati per danneggiamento e lancio di oggetti atti a offendere, avendo rotto dei vetri in un piazzale pieno di persone che si sarebbero potute ferire.