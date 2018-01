Baldoria in piena notte, arriva la polizia: minorenne confessa di aver divelto un segnale

Baldoria in piena notte tra sabato e domenica: attorno alle 4 di mattina alcuni residenti di via Lucca hanno segnalato la presenza di un gruppo di giovani che stavano bivaccando.

INTERVENTO

A quel punto sul posto si sono portati gli agenti che hanno identificato i quattro: uno di loro, un minore, spontaneamente ha ammesso di aver divelto un segnale stradale tra via La Spezia e via Bari e a quel punto è stato denunciato per danneggiamento aggravato.