Vandali al parco giochi fanno scempio delle giostre nuove: sarebbero giovani del posto

Hanno scarabocchiato con bombolette spray le giostre per bambini appena installate e abbandonato bottiglie e cartoni della pizza nell'area verde di via Bachelet a Saonara. I responsabili sarebbero un gruppo di adolescenti del paese, già individuati dalla polizia locale, i cui nomi sono stati trasmessi dal sindaco ai carabinieri.

Pugno duro

I danni sono stati scoperti nei giorni scorsi e sarebbero stati provocati la notte tra sabato e domenica. La mano vandalica sarebbe già stata individuata e corrisponderebbe a quella di un gruppetto di giovani di circa 16 anni, italiani e residenti in paese, tra cui vi sarebbe anche una ragazza. A confermarlo a Il Gazzettino è stato il sindaco Walter Stefan, che promette provvedimenti esemplari e un giro di vite sui controlli. I vandali infatti sarebbero già stati responsabili di episodi analoghi. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere e ad alcune testimonianze i loro nomi sarebbero già entrati in possesso della polizia locale e del Comune, tanto che il primo cittadino ha sporto querela ai carabinieri per danneggiamento. Un danno rilevante, specie poiché le giostre erano state installate nelle ultime settimane con un ingente investimento economico da parte dell'amministrazione. I responsabili rischiano ora una denuncia penale.