Atto vandalico e sacrilego la notte di Halloween: distrutta la statua di San Leopoldo

Un atto vandalico, avvenuto proprio la notte del 31 ottobre. L'amara scoperta è avvenuta in mattinata ed è stata diffusa via social network.

Vandali in azione

A fare le spese del gesto sconsiderato e sacrilego è stata la statua che raffigura San Leopoldo, posta all'interno del capitello lungo via Risorgimento a Tencarola, frazione di Selvazzano Dentro. La distruzione dell'immagine sacra si presume sia avvenuta nottetempo, proprio nella serata che vede celebrare la festa anglosassone di Halloween e porta in strada decine di bambini, ragazzi e adulti mascherati. La prima ipotesi circa gli autori del gesto, per il momento ignoti, punta quindi a un collegamento con la bravata di pessimo gusto di qualcuno che si aggirasse per il quartiere. La statua, la cui distruzione è stata segnalata su Facebook la mattina di venerdì, sarebbe al momento stata recuperata e, per quanto fortemente danneggiata, l'intenzione della parrocchia è quella di sistemarla. Del fatto sono stati informati i carabinieri.