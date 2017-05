Se ne va in giro con un coltello da cucina e spacca con un bastone la vetrata di un bar

Nelle scorse ore, i carabinieri sono intervenuti in via Ariosto a Vigonza, dove si trova il bar Fay Fay, gestito da cinesi, per il danneggiamento della vetrata del locale da parte di Y.B., 42enne residente a Dolo, nel Veneziano.

DENUNCIATO. L'uomo è stato denunciato per danneggiamenti e porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. I militari, infatti, lo hanno trovato in possesso di un coltello da cucina e di un bastone, utilizzato per rompere la vetrata dell'esercizio.