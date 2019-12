Nuovi crolli a Montagnana: cadono a terra alcuni frammenti dei merli trecenteschi

Ancora problemi per le mura trecentesche di Montagnana. Nel pomeriggio di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mure Est per la caduta di alcuni frammenti dei merli che già erano stati danneggiati dalla tromba d'aria che lo scorso 2 agosto aveva dilaniato la cittadina della Bassa.

Il sopralluogo

I pompieri sono intervenuti a causa della caduta di alcuni pezzi finiti sul tetto di un'abitazione. I pompieri accorsi da Este anche con l'autoscala hanno effettuato una verifica del distacco di alcuni pezzi della merlatura che è caduta sul vallo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'area del prato è stata parzialmente transennata. Sul posto anche i tecnici del comune che hanno eseguito alcune opere di manutenzione. A inizio agosto per il forte vento un merlo "guelfo" era caduto al suolo frantumandosi in mille pezzi. L'intervento è stato eseguito all'altezza del torrione trecentesco.