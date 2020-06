Danni ai simboli del Pride alla Gran Guardia: imbrattati manifesti, trafugata la bandiera

Questa notte è stata rubata la bandiera arcobaleno del Pride, che da ieri sventolava alla Gran Guardia su iniziativa del Comune di Padova e delle realtà LGBTQIA+.

Valori universali

«A un brutto gesto simbolico risponderemo con un altro gesto simbolico: quindi metteremo altre bandiere con una piccola manifestazione sabato 20 a mezzogiorno - ci spiega al telefono Mattia Galdiolo responsabile Arci Gay di Padova - siamo tutti rimasti amareggiati perché si sa benissimo chi sono quelli che hanno atteggiamenti ostili verso la comunità LGBTQIA+. Non ci aspettavamo una cosa del genere, hanno anche imbrattato i cartelli quindi è un chiaro gesto deliberato e violento. C'è proprio la volontà di offendere, non è un atto vandalico fine a se stesso». Aggiunge poi Galdiolo: «Questi sono valori che dovrebbero essere di tutti, invece c'è ancora chi pensa di aver più diritto di altri di stare al mondo».

Simboli

«Sono dispiaciuta e arrabbiata - commenta l’assessora Marta Nalin - perché quella bandiera è il simbolo di una città libera, accogliente e inclusiva. La Padova che lo scorso anno sfilava in massa in occasione del Pride era ieri rappresentata da un gruppo di persone che, insieme, hanno sistemato quella bandiera e il cartellone che ne racconta la storia e il valore, in un luogo simbolico della città. Per tutte e tutti noi, quel simbolo è un bene comune». L'assessora si dice anche bendisposta a soprassedere se chi ha commesso l'atto si decide a resituire la bandiera e a chiedere scusa, pur evidenziando di essere consapevole che è assai remota la possibilità che si verifichi un'azione di questo tipo: «Faccio un appello alla restituzione della bandiera, nella speranza che si sia trattato di un gesto stupido e non di un’azione deliberatamente ostile, comunque priva di coraggio, per cercare di cancellare il nostro messaggio di unione e valorizzazione delle diversità. Questa ipotesi, purtroppo, ci stupirebbe poco perché siamo consapevoli che la questione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale è ancora un tema fortemente divisivo e su cui spesso vengono esercitate forme di violenza di vario tipo».

Telecamere

«Se la bandiera non venisse restituita - ci va decisa l'assessora - daremo mandato alla Polizia Locale, che è già stata avvisata, di visionare le telecamere della zona per individuare i responsabili del furto. L’intento, ancora una volta, non è punitivo ma vogliamo poter rivedere la bandiera arcobaleno sventolare alla Gran Guardia per questo giugno, mese del Pride».