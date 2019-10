Rissa tra tifosi in autogrill: daspo per dieci ultras padovani dopo la zuffa con i vicentini

Dieci ultras biancoscudati e dodici del Vicenza colpiti dal daspo sportivo: lo ha deciso il questore di Rimini al termine delle indagine condotte dalla Digos dopo gli scontri del 22 settembre.

Lo scontro

La rissa era esplosa nel primo pomeriggio nel piazzale dell'area di sosta Montefeltro ovest lungo l’autostrada A14, all’altezza di Riccione. Lì si erano infatti trovati faccia a faccia un centinaio di tifosi delle due fazioni divise da una rivalità di lunga data. I padovani, circa una settantina, viaggiavano su automobili e furgoncini diretti verso Pesaro dove la squadra ha disputato il match per la quinta giornata del campionato di Serie C. Altrettanto facevano i vicentini, diretti invece a Gubbio in cinquanta a bordo di un pullman. Pochi attimi e, nonostante la presenza della polizia stradale che scortava questi ultimi, tra i due gruppi sono volati insulti, calci e pugni. La situazione è stata placata dopo alcuni minuti, durante i quali il mezzo dei vicentini è anche rimasto danneggiato.

I provvedimenti

Una volta allontanati i tifosi la palla è passata alla Digos delle questure di Padova, Vicenza e Rimini, che hanno lavorato per settimane per identificare i partecipanti. Raccolto il materiale, gli esiti delle indagini sono stati trasmessi alla questura riminese e mercoledì la Divisione polizia anticrimine padovana ha notificato a dieci ultras del Biancoscudo il daspo sportivo fino a otto anni per i recidivi, per alcuni con obbligo di firma nei giorni in cui il Calcio Padova sarà impegnato in campo.