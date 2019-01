Daspo urbano per il "molestatore seriale": pizzicato in un bar nonostante il doppio foglio di via

Conosciuto da tutti. E pluri-punito. Ora in maniera ancor più severa: Daspo urbano comminato a un 61enne di origini bulgare.

I fatti

L'uomo è stato pizzicato dalla polizia in un bar di via Bezzecca: già noto alle forze dell'ordine per la sua abitudine di disturbare le persone "sfruttando" la sua menomazione alla gamba, gli erano già stati comminati due fogli di via a ottobre e dicembre 2018 (rispettivamente al Santo e in una pensilina degli autobus a Chiesanuova) e non poteva rimanere nel perimetro delle mura e viaggiare sui bus senza regolare titolo di viaggio. Ora è arrivato anche il Daspo urbano.