Tragedia vice brigadiere Cercellio: De Poli e Bolis consegnano una composizione floreale all'Arma

Alle 12.30 di lunedì il senatore Antonio De Poli, questore del senato della Repubblica e il sindaco del comune di Carmignano di Brenta, Alessandro Bolis, hanno consegnato una composizione floreale al comando della locale stazione in segno di cordoglio e vicinanza all’Arma dei carabinieri per la recente scomparsa del vice brigadiere Mario Cercielle Rega, deceduto durante lo svolgimento del servizio lo scorso 26 luglio. A ricevere la composizione che attesta la stima, la vicinanza all’istituzione e la gratitudine per il servizio svolto quotidianamente a favore della comunità, il comandante della stazione, luogotenente Angelo Guadagnino con i militari in servizio alla Stazione.