Covid, domenica tragica con 8 morti tra cui una 34enne: sono 200 da inizio emergenza

Altri otto decessi nella sola giornata di domenica, tra cui quello di una 34enne padovana che viveva a Teolo. Il bilancio dei morti da Covid in provincia resta drammatico con oltre 200 morti da inizio emergenza. Non ce l'ha fatta anche Anna Bonafini di soli 34 anni che viveva con la famiglia a Teolo.

I decessi

La giovane, molto nota, aveva già una lunga serie di patologie pregresse ed è deceduta in ospedale a Schiavonia. Su Facebook tantissimi amici l'hanno ricordata lasciando un messaggio sulla sua bacheca. Non ce l'hanno fatta anche un 90enne di Abano Terme, una uomo di 88 anni che viveva in casa di riposo a Bovolenta e che era originario di Conselve, un 89enne e un 85enne ospiti del Centro per Anziani di Monselice e uno altro uomo di Cittadella. Altre due persone hanno perso la vita in azienda ospedaliera. La pressione sulle terapie intensive continua comunque a scendere: tra sabato e domenica sono stati confermati solo 34 nuovi contagi.