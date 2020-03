Covid: quattro morti in provincia di Padova, anche il custode di Villa Marin

Anche giovedì la provincia di Padova ha fatto la conta dei morti con Covid-19. Quattro le persone anziane che non ce l'hanno fatta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi ci ha lasciato

Nella casa di riposo di Merlarla è mancata Maria Meneghinello, novantacinquenne di Sant’Urbano, mamma di tre figli che da alcuni anni vivieva alla Scarmignan. Al Centro Servizi per Anziani di Monselice è morta Dolores Iole Venturotti che lascia il marito Mario e tre figli. Soffriva di varie patologie. In ospedale a Schiavonia è poi deceduto Antonio Turato di 68 anni, una morte relativamente “giovane” la sua che ha destato ansia e preoccupazione in paese. L’uomo aveva lavorato come muratore, era sposavo e aveva due figli. Era noto anche per avere l’incarico di custode a Villa Marin ad Arre. Originario di Candiana era ricoverato da una quindicina di giorni e le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore. Nello stesso nosocomio non ce l’ha fatta anche un uomo di 79 anni originario di Campodarsego, le cui generalità non sono state rese note per volere dei familiari.