Infarto durante la messa: muore 75 enne, raffica di malori per l'Immacolata

Un anziano morto, altri quattro soccorsi durante le funzioni dell’immacolata. Giornata nera per decessi e malori quella dell’otto dicembre. Un 75enne è spirato nella chiesa di Arsego per un infarto, un’altra anziana è svenuta nella frazione di San Giorgio delle Pertiche durante la messa successiva, altri problemi si sono avuti a Piove di Sacco e a Ponte di Brenta. A Praglia una donna è scivolata sul sagrato ferendosi.

IL DECESSO

Il fatto più grave è avvenuto di prima mattina. Durante la messa delle 7.30 ad Arsego, Luciano Spolon si è accasciato mentre seguiva la funzione con la moglie. Subito soccorso, l’uomo è morto poco dopo per un infarto, nonostante l’utilizzo del defibrillatore che non gli ha comunque salvato la vita. Nella stessa parrocchia anche durante la messa successivo un’anziana è stata colta da malore: per lei solo uno svenimento. Problemi anche in duomo a Piove di Sacco e nella chiesa di Ponte di Brenta dove altri due anziani sono soccorsi dai sanitari del Suem. A Praglia una donna è scivolata sui gradini ed è stata trasportata in ospedale, non è in gravi condizioni.