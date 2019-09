Body builder di 23 anni trovato morto: giallo sul decesso dopo la gara in fiera domenica

Un ventitrenne di origini varesine, Daniele Pozzi, è stato trovato senza vita lunedì mattina verso le 6 nella stanza dell'hotel di via del Pescarotto dove stava dormendo. A rinvenire il cadavere la fidanzata, una donna di quarant'anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm che hanno eseguito i primi accertamenti. Daniele Pozzi era un culturista e domenica aveva partecipato a una gara dimostrativa in Fiera a Padova.

Le cause del decesso

La salma del giovane è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria: con tutta probabilità verrà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e nella stanza non erano presenti sostanze di alcun tipo. Pozzi ha partecipato il pomeriggio del fine settimana a un'esibizione organizzata da una Lega di culturisti, con ottimi risultati, conquistando 4 medaglie. Nell'ambiente dei body-builder era una persona molto consociuta, un agonista che da tanti anni si allenava. Nel tempo ha frequentato varie palestre di Varese, dove era impegnato anche come allenatore e personal trainer.