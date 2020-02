Esplode la cucina dopo la fuga di gas: morta in ospedale l'87enne ustionata

Non ce l'ha fatta Lucrezia Cavestro, l'87enne di Galzignano Terme, gravemente ustionata lunedì sera nell'epslosione della cucina della propria abitazione. L'anziana che viveva in via Valli Valsanzibio è deceduta verso le 4 di mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova dov'era stata ricoverata dopo la deflagrazione.

I soccorsi

La donna che viveva sola, era autosufficiente, vedova ma che veniva sempre seguita dalle tre figlie che risiedono a poca distanza dalla casa della tragedia, lunedì verso le 23.40, è stata investita dall'esplosione e dall'incendio avvenuto nella sua cucina per una fuga di gas. I vicini, allarmati da quel forte boato che sembrava un incidente stradale, sono corsi verso la sua residenza e sono riusciti a estrarla in attesa del personale del Suem 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Il decesso

Le condizioni di Lucrezia Cavestro sono apparse subito disperate tanto che i medici avevano deciso per lei un immediato trasferimento dal pronto soccorso di Schiavonia a quello di Padova. L'anziana non si è mai realmente ripresa ed è deceduta all'alba di mercoledì. Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente dovuto con tutta probabilità a una distrazione che è risultata fatale.