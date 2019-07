Dà in escandescenze al pronto soccorso dopo aver ingerito un decotto all'oleandro: calmato a fatica

Le motivazioni sono tutte da capire. Però la causa è nota: un 27enne ha dato in escandescenze al pronto soccorso dopo aver volontariamente ingerito un decotto all'oleandro, pianta velenosa.

I fatti

È successo nella mattinata di venerdì 5 luglio a Padova: il giovane è giunto in ospedale in ambulanza insieme al padre, con cui ha messo in scena una lite che lo ha visibilmente alterato tanto da allarmare gli agenti presenti al posto di polizia, i quali sono intervenuti per calmarlo non senza fatica. Il giovane è stato poi trasportato in psichiatria.