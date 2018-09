Il Deejay Time in piazza Garibaldi: dopo Moroder si torna a ballare in centro

Arriva il Deejay Time domenica 9 settembre, a conclusione di una domenica ricca di appuntamenti e di concerti nell’ambito della rassegna Future Vintage. Nella stessa location dove si è esibito Giorgio Moroder, piazza Garibaldi, il dj set di una delle trasmissioni radiofoniche più popolari.

Stessi accorgimenti quindi anche per quanto riguarda la sicurezza. A chi vuole godersi la serata sotto il palco è consigliato di arrivare per le ore 19, quando si comincerà a distribuire i contrassegni per avere l’accesso nell’area che sarà delimitata. Anche per quanto riguarda la mobilità, l’assessore Bressa consiglia l’uso dei mezzi pubblici. In particolare il tram, con la possibilità di lasciare l’auto nel parcheggio scambiatore.