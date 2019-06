Coldiretti piange l'ex presidente Delfino Buson, martedì i funerali a Pernumia

Coldiretti Padova esprime la propria vicinanza alla famiglia di Delfino Buson, deceduto sabato 8 giugno all'età di 76anni.

Una vita di lavoro e impegno

Buson, nato e vissuto a Pernumia, nella sua vita è stato titolare di un'azienda agricola specializzata nella coltura della frutta, che ha sempre curato con passione. Al proprio lavoro ha però unito l'impegno nell’attività associativa e sindacale. «É stato presidente del comprensorio Coldiretti di Monselice e presidente provinciale Coldiretti Padova» ricorda il presidente Massimo Bressan «incarico che ha ricoperto con passione e competenza per un decennio negli anni Ottanta. Tante le battaglie che lo hanno visto in prima linea, in difesa degli agricoltori e di un settore che si stata trasformando rapidamente».

L'ultimo saluto

Delfino Buson lascia la moglie Giuliana e i figli Orietta e Matteo. Martedì 11 giugno i funerali si svolgeranno alle 16 nella chiesa arcipretale di Pernumia dove si riuniranno i membri di Coldiretto. «A nome di tutta l'associazione rivolgo un sentito ringraziamento a Delfino per la sua dedizione e il suo esempio e siamo vicini ai suoi cari» conclude Bressan.