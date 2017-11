Il Comune investe nella manutenzione di scuole, strade, impianti sportivi e monumenti

Su proposta dell’assessore alle Politiche educative e scolastiche Cristina Piva sono state approvate tre delibere che approvano altrettanti progetti esecutivi di manutenzione del patrimonio scolastico comunale: 200mila euro per il risanamento conservativo dei serramenti e delle murature della scuola primaria Volta in Via Sant'Osvaldo; 250mila euro per il restauro della copertura e della facciata della scuola primaria Cesarotti, in via Wiel; 460mila euro per il primo lotto di lavori di adeguamento alle nuove norme antincendio dell’ Asilo balena Blu con la realizzazione di ballatoi e uscite di sicurezza oltre ad opere di compartimentazione interna.

MANUTENZIONE STRADE.

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi sono stati approvati i progetti esecutivi relativi alla manutenzione straordinaria delle strade interne ai quartieri: 500mila euro per l’asfaltatura delle strade nei quartieri 1 e 2 (primo lotto) e altri 500mila euro per l’asfaltatura delle strade nei quartieri 3 e 4 (secondo lotto).

SPORT E CULTURA.

L’assessore allo Sport Diego Bonavina ha ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento energetico di numerosi impianti sportivi: palestre Vlacovich, Luisari, Ca’ Rasi, Gozzano e Bettini, spogliatoi calcio Camin Sacra famiglia e altri impianti minori. Sono in tutto 22 centrali termiche di proprietà del Comune destinate al riscaldamento e alla produzione di acqua calda ad uso sanitario. L’impegno è di 300mila euro. Infine l’assessore alla Cultura Andrea Colasio ha ottenuto l’approvazione del progetto esecutivo di restauro della Loggia e dell’Odeo Cornaro comprendenti interventi di conservazione dei prospetti della Loggia e del ballatoio di collegamento. Saranno riviste le grondaie e pluviali con il consolidamento degli intonaci esterni e il recupero conservativo delle arcatelle poste a destra della facciata principale. Complessivamente l’intervento richiede una spesa di 65mila euro.