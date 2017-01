Delitto di Isabella Noventa, è stata fissata la data dell'udienza: in aula il 1 febbraio

Compariranno finalmente davanti al gup padovano Tecla Cesaro e risponderanno di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e occultamento di cadavere e, nel caso della Cacco, anche di stalking e simulazione di reato.



UDIENZA. Come riportano i quotidiani locali, per il trio accusato dell'omicidio di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego per il cui omicidio il pubblico ministero Giorgio Falcone ha chiesto il rinvio a giudizio proprio dei fratelli Freddy e Debora Sorgato e della tabaccaia veneziana Manuela Cacco, il prossimo 1 febbraio ci sarà l'udienza che li manderà a processo presso la Corte d'Assise.



LA MESSA. Alle 18.30 di venerdì 13 gennaio nella parrocchia Santa Maria Annunziata di Albignasego sarà celebrata una messa alla quale prenderanno parte anche i familiari della donna, in particolare il fratello Paolo Noventa.