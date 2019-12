Una data storica: iniziata la demolizione della prima palazzina in via Anelli

Ora il quartiere può davvero rinascere: iniziata nella mattinata di lunedì 9 dicembre la demolizione della prima palazzina di via Anelli.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La demolizione

Una cerimonia a dir poco sentita, come dimostra la presenza di decine e decine di semplici cittadini, che non hanno voluto perdersi il momento in cui la ruspa con maxi-braccio meccanico ha iniziato a demolire la palazzina “E” partendo dal tetto. Il tutto sotto agli occhi del viceministro degli Interni, Matteo Mauri, oltre che del sindaco Sergio Giordani e degli assessori Micalizzi e Bressa.