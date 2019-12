Fuori una: completato l'abbattimento della prima palazzina in via Anelli

Una decina di giorni: tanto è bastato per la demolizione della prima palazzina del complesso "Serenissima" in via Anelli a Padova.

La demolizione

Iniziato lunedì 9 dicembre alla presenza di Matteo Mauri, viceministro degli Interni, l'abbattimento della palazzina "E" si è concluso con tanto di post su Facebook dell'assessore Andrea Micalizzi, che subito rilancia: "Avanti con la prossima".