Via Anelli, iniziata la demolizione della seconda palazzina: il video delle operazioni

Il maxi-braccio meccanico è tornato in funzione. E l'abbattimento prosegue: iniziata sabato 8 febbraio la demolizione della palazzina al civico 27 di via Anelli.

La demolizione

Un'operazione che parte dopo gli scrupolosi lavori di bonifica dall'amianto: l'abbattimento dovrebbe completarsi in una decina di giorni, e a seguire toccherà all' unica palazzina rossa presente nel complesso Serenissima e che era stata ribattezzata "Moschea" in quanto al suo interno ospitava un luogo di culto islamico .