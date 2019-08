Rientra dai Caraibi e scopre di aver contratto la Dengue

Lo ha fatto sapere attraverso un post su fb l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani: una donna residente all'Arcella, al rientro dalle vacanze ai Caraibi ha scoperto di aver contratto la malattia, la cosiddetta febbre «Dengue». E' già comunque stata dimessa dall'ospedale e sta bene.

Nessun allarme

L'allarme è quindi già rientrato, anzi non c'è mai stato. I vertici dell'Usl 6 Euganea, come da protocollo, hanno comunque disposto la disinfestazione della zona di via Buonarroti, dove risiede la signora, per un raggio di 100 metri, effettuando i consueti trattamenti larvicidi e adulticidi. L'intervento, a opera della Triveneta Multiservizi di Vigonza, si è svolto regolarmente mercoledì 21 agosto, in serata. «E' tutto sotto controllo - spiega l'assessora all'Ambiente, Chiara Gallani – la febbre Dengue è molto diverso dal virus West Nile di cui finora, fortunatamente, non è stato riscontrato nessun caso»