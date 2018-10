Fioccano denunce contro gli irregolari: si attendono quattro espulsioni

I controlli straordinari delle forze dell'ordine nel centrò città sono pressoché quotidiani, ma anche l'ultimo pattugliamento messo in campo meroledì notte dai carabinieri di Padova ha dato i suoi frutti, con un arresto e otto denunce.

In carcere

I provvedimenti sono fioccati grazie ai controlli mirati sull'identità degli stranieri: tre hanno fornito dati falsi, due avevano precedenti guai con la giustizia e sono stati scovati quattro irregolari. Ad avere la peggio un tunisino di 22 anni e senza fissa dimora: già colpito dal divieto di dimora in Veneto per spaccio di droga, il tribunale di Padova aveva emesso un'ordine di carcerazione ma il giovane si è reso irreperibile e ha continuato a bazzicare in città. Sorpreso dai carabinieri, è stato ammanettato e portato in cella.

Denunce ed espulsioni

Speravano di eludere il controllo con un nome falso due tunisini e un padovano, rispettivamente di 33, 37 e 47 anni, denunciati come il 28enne, anche lui tunisino, che pur essendo irregolare non ha rispettato l'ordine di espulsione da parte del questore di Trapani e si è trasferito nella città del Santo. Irregolari erano pure gli altri quattro denunciati, due nigeriani di 19 e 21 anni e due tunisini di 34 e 45 anni. Accusati di ingresso illegale in Italia, per tutti loro sono state avviate le procedure di espulsione.

I numeri

Le verifiche hanno interessato tutto il territorio comunale, con 16 militari impegnati a controllare 48 persone e 26 veicoli. Anche nei prossimi giorni proseguiranno i controlli, mirati in particolare a contrastare lo spaccio di droga e i furti, soprattutto dopo l'ondata di spaccate che ha messo in ginocchio i locali del centro.