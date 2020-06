Si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest: anche un ciclista tra i denunciati nella serata di controlli

C'è chi guidava in evidente stato di ebbrezza. E chi, invece, non si sarebbe proprio dovuto trovare lì: serata di controlli serrati (finalizzati al controllo della circolazione stradale e al contrasto dell'abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche) per la compagnia dei carabinieri di Abano Terme, supportata dall'unità cinofila del nucleo dei carabinieri di Torreglia.

Denunce

In tutto nella serata di venerdì 26 giugno sono stati controllati 20 mezzi, due esercizi pubblici e 28 persone. Tre delle quali sono state denunciate: si tratta di D.S., 39enne di origini marocchine residente a Pernumia e pregiudicato, il quale ha violato la misura preventiva del foglio di via obbligatorio (in quanto sottoposto a controllo nel territorio del comune di Monselice, dal quale era stato allontanato); B.M., 38enne residente a Solesino, che si è anche visto ritirare la patente in quanto sorpreso al volante con un tasso alcolemico di 1,57 g/l, vale a dire tre volte oltre il limite consentito; Z.V., 47enne residente a Vo', il quale - fermato in sella alla sua bici e in evidente stato di alterazione - si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.