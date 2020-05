Sorpresi a bivaccare nel park sotterraneo durante i controlli congiunti: denunciate quattro persone

A tappeto. E con tanto di unità cinofila della guardia di finanza: primo maggio di controlli in città per i carabinieri di Padova Principale unitamente a quelli della S.I.O. e del 4° battaglione carabinieri "Veneto" di Mestre (Venezia).

I controlli

Il servizio di controllo dei militari ha interessato il Parco della Musica e via del Pescarotto a Padova. E ha dato i suoi frutti: sono stati infatti deferiti per invasione di terreni o edifici e detenzione abusiva di armi o munizioni un 21enne di origini romene, un 22enne di origini guineane, un 22enne di origini gambiane e un 34enne di origini liberiane, tutti senza fissa dimora, i quali sono stati sorpresi a bivaccare nel parcheggio sottostante al suddetto "Parco della Musica". La denuncia è stata doppia per il 21enne romeno, trovato in possesso di se munizioni calibro 7 mm Remington Magnum Rws, tre delle quali rinvenute sul marciapiede di via del Pescarotto.