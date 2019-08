Ubriachi, irregolari e consumatori di stupefacente: denunce e multe nella notte

Dagli ubriachi al volante a quelli molesti in strada, dai clandestini fino a chi è arrivato in città per acquistare qualche grammo di droga. Sono sette le persone incappate nei controlli del Nucleo radiomobile.

Abuso di alcol

Per un uomo e una donna controllati in due posti di blocco all'Arcella l'accusa contestata è quella di guida in stato d'ebbrezza. Si tratta di una 53enne padovana fermata in via Tiziano Aspetti a bordo di una Dacia con un tasso alcolemico di 1,54 g/l e di un 45enne di Cadoneghe controllato in via Buonarroti sulla sua Bmw con 1,19 g/l. Per entrambi sono scattati la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro del veicolo di proprietà. Se l'è invece cavata con una multa per ubriachezza molesta una 33enne romena residente a Padova intercettata in via Venezia dove si aggirava infastidendo i passanti.

Clandestini e stupefacenti

Denunciato anche D.A.R.A., 33enne egiziano scoperto anche lui in via Venezia. Nel suo caso l'accusa è di violazione delle norme sull'immigrazione poiché alla richiesta dei documenti non ha potuto esibirli in quanto irregolare. Segnalati invece al prefetto come consumatori di stupefacente un 37enne nigeriano che aveva con sé due grammi di marijuana e una coppia formata da una 24enne e un 28enne di Rubano, che della stessa sostanza avevano 5,5 grammi.