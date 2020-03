Coronavirus: nel padovano quasi 900 denunce, trenta i titolari dei bar sanzionati

Proseguono i controlli in tutto il terrirorio nazionele per contrastare i "furbetti" che escono senza un comprovato motivo. Sono quasi 900 le persone denunciate in provincia di Padova da quando sono entrate in vigore le norme che limitano gli spostamenti per arginare il dilagare del Coronavirus.

I controlli

Le forze dell’ordine in tutto il territorio provinciale hanno sottoposto 12683 soggetti al controllo. Le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali ammontano a 6210: trenta titolati di bar o locali sono stati denunciati e quattordici sono stati anche multati. Durante le verifiche sono state arrestate cinque persone, per lo più per i reati di resistenza e di spaccio. I numeri sono stati forniti dalla Prefettura che coordina l’emergenza. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli visto anche l’inasprimento della pena pecuniaria per chi viene sorpreso alla guida senza un valido motivo con multe che arrivano anche a 5mila euro.