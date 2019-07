Serata di controlli nel quartieri: tra clandestini e rifiuto dei controlli scattano le denunce

Due hanno cercato in tutti i modi di non dover consegnar ei documenti, pur avendo un regolare permesso di soggiorno. Un altro invece era irregolare. Per tutti e tre è dunque partita una denuncia formalizzata dai militari.

Le denunce

Gli uomini di Padova Principale, impegnati dalle 17 alle 23 di martedì con i colleghi del Nucleo radiomobile in una serie di pattugliamenti tra Arcella e Portello, hanno denunciato due giovani palestinesi. Il 24enne H.O. e il 19enne H.F. entrambi residenti in città hanno cercato di non dover consegnare i documenti, opponendo resistenza pur senza ferire i militari. Il Norm ha invece individuato il 26enne tunisino G.B. per soggiorno illegale in Italia perché risultato irregolare.