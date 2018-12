Ubriachi al volante e molesti per strada: quattro denunciati nel quartiere Arcella

Tra ubriachi e "irregolari": i controlli a tappeto effettuati dai carabinieri del Norm di Padova con la collaborazione dei militari dell'Arma di Padova Principale hanno portato alla denuncia per quattro persone.

I controlli

I controlli sono stati effettuati su 40 persone e 20 automobili in via Bernina, in via Buonarroti e nel quartiere Arcella. I denunciati sono: C.D., albanese 40enne reo di aver disturbato i passanti in via Tiziano Aspetti in quanto ubriaco; D.F., 25enne di Valdobbiadene trovato in via Gozzi nonostante il foglio di via emesso dalla questura di Padova nel marzo scorso e valido per i prossimi tre anni; B.M., 44enne veneziano fermato alla guida con 2.04 g/l di alcol nel sangue; un 27enne di Schio per resitenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Segnalato, infine, T.E., 19enne di Cadoneghe trovato con 2 grammi di marijuana.