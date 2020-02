Lasciano i figli soli in camper mentre chiedono l'elemosina: il più piccolo ha solo tre mesi

Loro passavano le giornate per le strade di San Marino di Lupari per chiedere l'elemosina, mentre i loro bambini restavano soli all'interno del caravan diventato la loro casa.

Il controllo

É costato una denuncia per abbandono di minore il comportamento di una coppia di coniugi italiani, di origine nomade. A notare la scena che si è svolta nel centro del paese dell'Alta Padovana, sono stati i carabinieri. Marito e moglie avevano posteggiato da qualche giorno il loro camper in zona, trascorrendo gran parte del giorno in strada a chiedere la questua ai passanti. Dentro il caravan invece restavano i loro figli di 11 anni, 6 anni e 3 mesi con il maggiore che badava tanto al fratellino quanto al neonato. Quando mercoledì i militari hanno fatto scattare il controllo i genitori erano a circa cento metri dal veicolo, ma ciò non ha evitato loro la denuncia. Il 34enne A.A. e la 36enne G.T., formalmente residenti a Mirano (Venezia) ma di fatto senza fissa dimora poichè vivono e si spostano a bordo del camper, sono dunque stati accusati di abbandono.