Adesca un ragazzino in strada: soldi in cambio di sesso. Ma la vittima lo incastra

A identificarlo sono stati i carabinieri di Padova Principale dopo un intenso lavoro di indagine.

La denuncia

Tutto è cominciato con la segnalazione di un minorenne che si è presentato in caserma accompagnato dai genitori. Il ragazzino, appena sedicenne, ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di adescamento da parte di un uomo. L'episodio risalirebbe al 9 febbraio scorso, quando il minore si trovava a passare in via Tevere nella zona nord del capoluogo.

L'approccio

In strada sarebbe stato raggiunto da un uomo descritto dall'adolescente come un italiano sulla quarantina. Arrivato a bordo di un'automobile, avrebbe esplicitamente chiesto al ragazzo uno scambio: una prestazione sessuale in cambio di un regalo, una piccola somma di denaro. Sconvolto, il giovane ha rifiutato ed è riuscito ad allontanarsi, avendo l'accortezza di prendere nota del numero di targa del molestatore. Incassato il diniego l'uomo è sparito, ma la vittima ha raccontato tutto alla famiglia e ai carabinieri per andare a fondo della questione.

Rintracciato

In due settimane, grazie alla targa e all'identikit fornito dal ragazzo, gli inquirenti hanno identificato il presunto colpevole. Si tratta di un padovano di 44 anni, che ora deve fare i conti con l'accusa di adescamento di minori per la quale è stato denunciato a piede libero. Proseguono le indagini per capire se l'uomo possa essere stato protagonista di episodi analoghi.