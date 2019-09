Accerchiato e malmenato a colpi di chiave inglese: identificati gli aggressori

Tre cittadini marocchini (un 22enne residente a Montebelluna, un 33enne proveniente da Brescia ed un 32enne di Camposampiero) sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di rapina aggravata in concorso. I tre stranieri, secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, sono gli autori di un brutale assalto ai danni di un connazionale di 32 anni, residente a Vidor (Treviso) avvenuto nella serata di mercoledì 4 settembre.

I fatti

Come riporta TrevisoToday, lo straniero si trovava in piazza IV Novembre a Montebelluna ed erano da poco trascorse le 20.30 quando il terzetto di magrebini si è avvicinato al 32enne, cominciando a malmenarlo a calci e pugni e perfino colpito alla testa con una chiave inglese. I malviventi, dopo aver accerchiato e pestato selvaggiamente il malcapitato, si sono poi dileguati con il portafogli dell'uomo, in cui erano presenti peraltro solo poche decine di euro.