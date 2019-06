Aggredito a pugni da uno sconosciuto in strada: corsa all'ospedale con il volto tumefatto

Sarebbe stata di natura casuale l'aggressione andata in scena alle 18 di martedì lungo via Istria, zona residenziale a nord ovest della città. Un giovane africano è stato denunciato per lesioni.

Il pestaggio

A raccontare quegli attimi di paura alla polizia sarebbe stata la stessa vittima, un 55enne originario della provincia di Sassari. Passava in bicicletta lungo la strada quando all'improvviso è stato seguito dal ragazzo africano che lo ha poi preso a pugni facendolo cadere a terra. Soccorso, è stato portato al pronto soccorso, medicato e successivamente dimesso con una prognosi di 12 giorni.

Le indagini

Sul luogo è arrivata la polizia, che ha prelevato il giovane aggressore per interrogarlo. Si tratta di un personaggio noto nella zona, dove in passato ha vandalizzato numerose auto parcheggiate in strada. Ora deve rispondere di lesioni, per le quali è stato denunciato. Le indagini proseguono per far luce sull'origine del gesto violento, anche se pare si sia trattato di un raptus improvviso e ingiustificato.